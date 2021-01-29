Гимн и флаг будут нейтральными и спортивными.

Стало известно, что российские биатлонисты примут участие в чемпионате мира под флагом Союза биатлонистов России (СБР), а в вместо гимна России будет использован гимн Международного союза биатлонистов (IBU).

Сообщается, что вместо российского триколора на флагштоках будет использован монохромный логотип СБР, причем без надписей. Международный союз биатлонистов самостоятельно изготовит флаги, правда, за счет России.

Двухлетний запрет на использование российскими спортсменами государственных символов на чемпионатах мира и Олимпийских играх вступил в силу в декабре 2020 года. Эти санкции стали результатом судебного спора между Всемирного антидопингового агентством (WADA) и российской стороной по делу о манипуляциях с базой данных московской лабораторией, содержащая результаты проверки спортсменов на допинг с 2012 по 2015 год.

Чемпионат мира пройдет в словенском Поклюке с 10 по 21 февраля 2021 года.