Стало известно, с каким гимном и флагом примут участие в ЧМ российские биатлонисты (3 фото)

Гимн и флаг будут нейтральными и спортивными.

Стало известно, с каким гимном и флагом примут участие в ЧМ российские биатлонисты
Источник: phototass2.cdnvideo.ru

Стало известно, что российские биатлонисты примут участие в чемпионате мира под флагом Союза биатлонистов России (СБР), а в вместо гимна России будет использован гимн Международного союза биатлонистов (IBU).

Стало известно, с каким гимном и флагом примут участие в ЧМ российские биатлонисты
Источник: nashgorod.ru

Сообщается, что вместо российского триколора на флагштоках будет использован монохромный логотип СБР, причем без надписей. Международный союз биатлонистов самостоятельно изготовит флаги, правда, за счет России.

Стало известно, с каким гимном и флагом примут участие в ЧМ российские биатлонисты
Источник: img.championat.com

Двухлетний запрет на использование российскими спортсменами государственных символов на чемпионатах мира и Олимпийских играх вступил в силу в декабре 2020 года. Эти санкции стали результатом судебного спора между Всемирного антидопингового агентством (WADA) и российской стороной по делу о манипуляциях с базой данных московской лабораторией, содержащая результаты проверки спортсменов на допинг с 2012 по 2015 год.


Чемпионат мира пройдет в словенском Поклюке с 10 по 21 февраля 2021 года.