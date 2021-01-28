Из-за пандемии чемпионат 2020 года перенесли на год вперед. Изначально УЕФА подумывал, что неплохо бы провести весь чемпионат в России - как в стране, которая два года назад очень успешно провела чемпионат мира. Но в итоге УЕФА остановилась лишь на одном городе России.

На встрече руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которая прошла 27 января, утвердили окончательный список городов-участников чемпионата Европы по футболу.

УЕФА по прежнему рассчитывает, что чемпионат Евро-2020 пройдет в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.

Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля. Первый матч на "Газпром Арене" пройдет 12 июня между сборной России и сборной Бельгии. Также в Петербурге пройдут другие матчи: 16 июня — Финляндия — Россия, 21 июня — Финляндия — Бельгия, 2 июля — первый четвертьфинал.