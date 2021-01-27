Итальянский клуб показал первое видео с Кокориным

Руководство ФК "Фиорентина" заплатило за него "Спартаку" 4,5 миллиона евро. В Италии россиянина встретили тепло. Многие футбольные фанаты считают, что руководство клуба сделало правильный выбор, ведь Кокорин отличный футболист.

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин теперь официально будет играть за "Фиорентину". Итальянский клуб уже опубликовал первое видео с российским форвардом, в котором Кокорин приветствует болельщиков и произносит слоган итальянской команды: "Форца Виола!".





"Я во Флоренции, я очень рад быть здесь. Вперед, "Фиорентина"", — сказал Кокорин.

Кокорин прилетел во Флоренцию в понедельник, чтобы подписать контракт. Однако по правилам, сделка завершилась только после медосмотра, то есть вчера. В "Фиорентине" Кокорин взял 91-й номер.

Встретили россиянина очень тепло. Рады не только руководство клуба, но и болельщики, что бывает не часто. Бывший нападающий сборной Италии по футболу Антонио Кассано заявил, что трансфер Кокорина - хорошее приобретение для команды.



"Супер. Я уже написал Даниэле (Праде, спортивному директору "Фиорентины"), что он привез крутого игрока, - поделился Кассано.

Александр Кокорин перешел в "Спартак" прошлым летом на правах свободного агента. За столичный клуб он забил 2 гола (оба с пенальти) и отдал 2 голевых паса в 10 матчах во всех турнирах. Руководство "Фиорентины" заплатит "Спартаку" за трансфер Кокорина 4,5 миллиона евро.