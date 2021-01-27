Итальянский клуб показал первое видео с Кокориным (4 фото)

Руководство ФК "Фиорентина" заплатило за него "Спартаку" 4,5 миллиона евро. В Италии россиянина встретили тепло. Многие футбольные фанаты считают, что руководство клуба сделало правильный выбор, ведь Кокорин отличный футболист.

Итальянский клуб показал первое видео с Кокориным

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин теперь официально будет играть за "Фиорентину". Итальянский клуб уже опубликовал первое видео с российским форвардом, в котором Кокорин приветствует болельщиков и произносит слоган итальянской команды: "Форца Виола!".


"Я во Флоренции, я очень рад быть здесь. Вперед, "Фиорентина"", — сказал Кокорин.

Кокорин прилетел во Флоренцию в понедельник, чтобы подписать контракт. Однако по правилам, сделка завершилась только после медосмотра, то есть вчера. В "Фиорентине" Кокорин взял 91-й номер.
Итальянский клуб показал первое видео с Кокориным
Источник: acffiorentina-cdn.thron.com

Встретили россиянина очень тепло. Рады не только руководство клуба, но и болельщики, что бывает не часто. Бывший нападающий сборной Италии по футболу Антонио Кассано заявил, что трансфер Кокорина - хорошее приобретение для команды.

"Супер. Я уже написал Даниэле (Праде, спортивному директору "Фиорентины"), что он привез крутого игрока, - поделился Кассано.
Итальянский клуб показал первое видео с Кокориным
Источник: acffiorentina-cdn.thron.com

Александр Кокорин перешел в "Спартак" прошлым летом на правах свободного агента. За столичный клуб он забил 2 гола (оба с пенальти) и отдал 2 голевых паса в 10 матчах во всех турнирах. Руководство "Фиорентины" заплатит "Спартаку" за трансфер Кокорина 4,5 миллиона евро.