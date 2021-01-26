Андрей Есипенко назвал это лучшим днем в своей жизни. Наверняка таких дней у юного гроссмейстера будет еще много.

Юный российских гроссмейстер Андрей Есипенко победил в шахматном поединке действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карслена в 8-ом туре супертурнира, проходившего в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).



18-летний шахматист одержал знаковую победу, играя белыми фигурами. На 32-м ходу его соперник остановил часы и признал свое поражение. Для Карлсена это первое поражение с октября 2020 года. Тогда он проиграл поляку Яну-Кшиштофу Дуде, а до этого удерживал чемпионский статус в течении двух лет.

"Я думаю, это один из лучших дней в моей жизни! Я чувствую себя просто прекрасно, у меня нет слов", - прокомментировал свою победу Есипенко.



После 8 тура российских шахматист делит 2-5 места с 5 очками. Фаворитом турнира выступает иранец Алиреза Фиружа с 5,5 баллами. Именно с ним встретится Есипенко в следующем, 9 туре, супертурнира. Пожелаем ему удачи!