Нет повода для беспокойства - Федя любой вирус заборет!

Вчера стало известно, что российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко был госпитализирован с коронавирусом в московскую клиническую больницу №52.



Сама больница специализируется на лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. По словам медиков, жизни российского спортсмена ничего не угрожает.

Позже Федор Емельяненко опубликовал пост на своей странице в Instagram, в котором поблагодарил фанатов, врачей, а также сообщил о своем самочувствии.



"Всем спасибо, кто искренне переживает за мое здоровье. Самочувствие у меня сейчас хорошее, иду на поправку. Благодарен врачам и медицинскому персоналу за заботу и ваш нелегкий труд." - написал Федор.