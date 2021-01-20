Лионель Месси ударил соперника и получил красную карточку

Для футболиста это первая красная карточка за 753 матча в "Барселоне".

Матч за Суперкубок Испании между "Барселоной" и "Атлетиком" запомнится любителям футбола не только накалом борьбы на поле, но и дисквалификацией капитана "Барсы". Лионель Месси впервые за 753 матча за "Барселону" был удален с поля за удар соперника по голове.

Видео удаления Месси. Лео ударил соперника по голове и получил первую красную карточку за 753 матча в «Барселоне» ???? pic.twitter.com/6roch1vORr — Матч ТВ (@MatchTV) January 17, 2021

Инцидент произошел на 119-ой минуте встречи. Месси повел команду в атаку отдал и хорошую передачу на левый фланг. Но когда он пробивался к воротам соперников, зачем-то ударил по голове форварда "Атлетика" Асьера Вильялибре, который корпусом пытался притормозить Месси.

Асьера Вильялибре оказался на газоне, а арбитр, воспользовавшись системой ВАР, небезосновательно показал Лионелю красную карточку.

Изначально предполагалось, что Месси пропустит 12 матчей, но потом наказание смягчили. Нападающий и капитан "Барсы" пропустит только два матча.



Команда "Барселоны" не смогла забить мяч на этом остром моменте, поскольку матч был приостановлен, но даже если бы гол случился, то арбитры имели бы полное право отменить его из-за фола.



Таким образом, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "Атлетика".