Как известно, Олимпийский комитет наложил на Россию ряд санкций. И решение исполнять всем известную и, ставшую народной песню, приняли сами спортсмены. В Госдуме их идею поддержали.

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета (ОКР) предложила исполкому ОКР в ближайшие два года вместо гимна использовать в качестве музыкального сопровождения на Олимпиадах песню "Катюша".



"По музыкальному сопровождению было несколько вариантов, даже самые современные. Но мы остановились большим количеством голосов на "Катюше". Другие варианты вы можете лично спросить у членов комиссии. "Катюша" - это коллективное мнение", - сообщила журналистам глава комиссии, олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.

В Госдуме в свою очередь согласились заменить гимн на "Катюшу". Председатель Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин поддержал идею - по его словам, "Катюша" давно стала неофициальным гимном страны.



"Это поистине народная песня, песня надежды. Ее знают во всех уголках земного шара, она уже почти сто лет ассоциируется с Россией. Не так много найдется песен, которые молодое поколение готово петь вместе со старшим, слова которых знают все. Мелодия «Катюши» уже давно стала неофициальным гимном страны", - подчеркнул Пайкин.

Напомним, в 2019 году исполком WADA принял решение применить ряд санкция в отношении российского спорта, в числе которых лишение на 4 года возможности выступать спортсменов под флагами своей страны, исполнять гимн и проводить на территории России крупные международные турниры.