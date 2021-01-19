В ближайшие два года российские спортсмены на Олимпиадах вместо гимна будут исполнять "Катюшу" (3 фото)
Как известно, Олимпийский комитет наложил на Россию ряд санкций. И решение исполнять всем известную и, ставшую народной песню, приняли сами спортсмены. В Госдуме их идею поддержали.
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Комиссия спортсменов Олимпийского комитета (ОКР) предложила исполкому ОКР в ближайшие два года вместо гимна использовать в качестве музыкального сопровождения на Олимпиадах песню "Катюша".
"По музыкальному сопровождению было несколько вариантов, даже самые современные. Но мы остановились большим количеством голосов на "Катюше". Другие варианты вы можете лично спросить у членов комиссии. "Катюша" - это коллективное мнение", - сообщила журналистам глава комиссии, олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.
"По музыкальному сопровождению было несколько вариантов, даже самые современные. Но мы остановились большим количеством голосов на "Катюше". Другие варианты вы можете лично спросить у членов комиссии. "Катюша" - это коллективное мнение", - сообщила журналистам глава комиссии, олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.
Источник: storage.myseldon.com
В Госдуме в свою очередь согласились заменить гимн на "Катюшу". Председатель Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин поддержал идею - по его словам, "Катюша" давно стала неофициальным гимном страны.
"Это поистине народная песня, песня надежды. Ее знают во всех уголках земного шара, она уже почти сто лет ассоциируется с Россией. Не так много найдется песен, которые молодое поколение готово петь вместе со старшим, слова которых знают все. Мелодия «Катюши» уже давно стала неофициальным гимном страны", - подчеркнул Пайкин.
"Это поистине народная песня, песня надежды. Ее знают во всех уголках земного шара, она уже почти сто лет ассоциируется с Россией. Не так много найдется песен, которые молодое поколение готово петь вместе со старшим, слова которых знают все. Мелодия «Катюши» уже давно стала неофициальным гимном страны", - подчеркнул Пайкин.
Источник: avatars.mds.yandex.net
Напомним, в 2019 году исполком WADA принял решение применить ряд санкция в отношении российского спорта, в числе которых лишение на 4 года возможности выступать спортсменов под флагами своей страны, исполнять гимн и проводить на территории России крупные международные турниры.