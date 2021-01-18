Крупные бренды отказались спонсировать ЧМ-2021 по хоккею в Белоруссии

Уже третья компания отказывается иметь дело с Белоруссией, потому как там, по их мнению, нарушаются права человека. Чемпионат мира находится под угрозой срыва.

Немецкая компания Liqui Moly стала третьей компанией, отказавшей спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года, ели он будет проходить в Белоруссии.



В корпорации заявили, что политика правительства этой страны, обращение с демонстрантами и нарушения прав человека глубоко противоречат убеждениям и ценностям компании. Об этом представители немецкой компании заявили на официальной страничке в Instagram.

Чемпионат мира должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Латвия при этом отказывается принимать ЧМ-2021 вместе с Белоруссией по тем же самым причинам, что и крупные корпорации отказывающиеся от спонсирования.

Днем ранее автопроизводитель Skoda и косметический бренд Nivea также отказались спонсировать турнир, из-за политики, проводимой в Белоруссии.



Сейчас решение о месте проведения чемпионата находится в подвешенном состоянии. Международная федерация хоккея (IIHF) уже на этой неделе собирается принять решение о месте проведения ЧМ-2021 по хоккею. И скорее всего, Белоруссию из списка исключат. Так как еще на прошлой неделе президент IIHF Рене Фазель на встрече с Александром Лукашенко в Минске пожаловался, что на федерацию оказывается давление со всех сторон. Президент Белоруссии в ответ заявил, что его страна в одиночку готова провести "лучший в истории чемпионат".