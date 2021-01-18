Крупные бренды отказались спонсировать ЧМ-2021 по хоккею в Белоруссии (3 фото)
Уже третья компания отказывается иметь дело с Белоруссией, потому как там, по их мнению, нарушаются права человека. Чемпионат мира находится под угрозой срыва.
Источник: cdni.rt.com
Немецкая компания Liqui Moly стала третьей компанией, отказавшей спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года, ели он будет проходить в Белоруссии.
В корпорации заявили, что политика правительства этой страны, обращение с демонстрантами и нарушения прав человека глубоко противоречат убеждениям и ценностям компании. Об этом представители немецкой компании заявили на официальной страничке в Instagram.
В корпорации заявили, что политика правительства этой страны, обращение с демонстрантами и нарушения прав человека глубоко противоречат убеждениям и ценностям компании. Об этом представители немецкой компании заявили на официальной страничке в Instagram.
Чемпионат мира должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Латвия при этом отказывается принимать ЧМ-2021 вместе с Белоруссией по тем же самым причинам, что и крупные корпорации отказывающиеся от спонсирования.
Источник: tengrinews.kz
Днем ранее автопроизводитель Skoda и косметический бренд Nivea также отказались спонсировать турнир, из-за политики, проводимой в Белоруссии.
Сейчас решение о месте проведения чемпионата находится в подвешенном состоянии. Международная федерация хоккея (IIHF) уже на этой неделе собирается принять решение о месте проведения ЧМ-2021 по хоккею. И скорее всего, Белоруссию из списка исключат. Так как еще на прошлой неделе президент IIHF Рене Фазель на встрече с Александром Лукашенко в Минске пожаловался, что на федерацию оказывается давление со всех сторон. Президент Белоруссии в ответ заявил, что его страна в одиночку готова провести "лучший в истории чемпионат".
Сейчас решение о месте проведения чемпионата находится в подвешенном состоянии. Международная федерация хоккея (IIHF) уже на этой неделе собирается принять решение о месте проведения ЧМ-2021 по хоккею. И скорее всего, Белоруссию из списка исключат. Так как еще на прошлой неделе президент IIHF Рене Фазель на встрече с Александром Лукашенко в Минске пожаловался, что на федерацию оказывается давление со всех сторон. Президент Белоруссии в ответ заявил, что его страна в одиночку готова провести "лучший в истории чемпионат".