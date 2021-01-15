Сын Кости Дзю признан лучшим боксером Австралии 2020 года

На профессиональном ринге Тим провел 17 боев, каждый из которых закончился победой, 13 из них он завершил досрочно - нокаутом.

Австралийская национальная федерация бокса признала Тима Дзю, сына бывшего чемпиона мира по версиям WBA, WBC и IBF в первом полусреднем весе Кости Цзю.



26-летний боксер поделился на своей странице в Instagram постером от Австралийской национальной федерации, подписав его: "Два раза и до сих пор".

За прошедший год Тим провел всего два боя, в которых одержал победу. Летом боксер защитил титулы WBO Global и IBF Australian в первом среднем весе в бою с Джеффом Хорном.



Повторная защита титула состоялась 16 декабря в поединке с Боуином Морганом. Цзю нокаутировал соперника в первом же раунде.

Вот этот бой:

На профессиональном ринге Тим провел 17 боев, в каждом из которых одержал победу. 13 боев Дзю закончил нокаутом.