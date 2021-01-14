Евгений Плющенко подерется на ринге с хореографом Тутберидзе

Конфликт между чемпионом по фигурному катанию и Алексеем Железняковым длится с 2019 года. И наконец, они решили выяснить отношения по-мужски. Запасаемся попкорном.

Двукратный чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что принял вызов хореографа группы Тутберидзе , Алексея Железнякова, на бой без правил.



"Сегодня Старый Новый год. Думаю, была выпита не одна рюмочка горячительного напитка. Наверное, в белой горячке у него поплыла кукушка. Но если он этого хочет, я с удовольствием побьюсь. Хочет бои без правил — сделаем бои без правил. Можем организовать зал. Без перчаток, с перчатками — как угодно, я здесь открыт", - заявил Плющенко.

Желязников вызвал Плющенко "на дуэль" в среду, 13 января. При этом фигурист выразил недоумение тем, что Железняков постоянно о нем высказывается, хотя "его никто не трогает".

Конфликт между Железняковым и Плющенко произошел в мае 2020 года, когда несколько воспитанниц Тутберидзе - двукратная чемпионка мира Александра Трусова и действующая чемпионка Европы Алена Косторная, а также несколько менее титулованных спортсменок перешли в академию Евгения Плющенко. Тогда хореограф раскритиковал фигуриста и посоветовал тому не мелочиться и сразу нанять на работу Тутберидзе. В ответ Плющенко назвал Железнякова "десятым колесом телеги", в том смысле, что он никто и его мнения никто не спрашивал. С этого момента начался открытый конфликт между тренерскими группами и было сломано немало копий.