А вырученные деньги отправил в детский дом. Странная попытка загладить вину.

Бывший футболист сборной России роман Широков, осужденный на обязательные работы, продал бутсы, в которых избил арбитра. Вырученные с продажи 100 тысяч рублей он перевел в костромской детский дом, добавив к к сумме 15 спортивных костюмов и футбольную майку с подписями сборной России. Об этом сообщил адвокат Широкова Вадим Лялин.



Напомним, что Широков был приговорен к 100 часам обязательных работ и выплате компенсации в размере 100 тысяч рублей за умышленное причинение легкого вреда здоровью арбитру Никите Данченкову.

Инцидент произошел в августе 2020 года во время любительского матча

Широков провел за сборную России 56 матчей. Он бронзовый призер чемпионата Европы-2008 и трехкратный чемпион страны - дважды он завоевал это звание в составе петербургского "Зенита" и один раз - московского ЦСКА.