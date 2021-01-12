Три российских игрока вошли в десятку лучших хоккеистов НХЛ

И речь идет только о действующих игроках лиги.

Национальная хоккейная лига составила рейтинг десяти лучших действующих игроков турнира. Рейтинг составляли аналитики телесети NHL Network.



Четвертое место в рейтинге занял форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. Седьмую строчку занял нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров.

Вслед за Кучеровым, на восьмом месте расположился капитан "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин.

Лидером рейтинга стал канадский форвард "Эдмонтон Ойлерс" Коннор Макдэвид, второе место досталось также канадцу Натану Маккиннону из "Колорадо Эвеланш".

Тройку сильнейших игроков замкнул самый ценный игрок прошлого сезона немец Леон Драйзайтль, игравший за "Эдмонтон".