Три российских игрока вошли в десятку лучших хоккеистов НХЛ (4 фото)

И речь идет только о действующих игроках лиги.

Три российских игрока вошли в десятку лучших хоккеистов НХЛ

Национальная хоккейная лига составила рейтинг десяти лучших действующих игроков турнира. Рейтинг составляли аналитики телесети NHL Network.

Четвертое место в рейтинге занял форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. Седьмую строчку занял нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров.
Три российских игрока вошли в десятку лучших хоккеистов НХЛ
Источник: avatars.mds.yandex.net

Вслед за Кучеровым, на восьмом месте расположился капитан "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин.
Три российских игрока вошли в десятку лучших хоккеистов НХЛ
Источник: www.sportsdaily.ru

Лидером рейтинга стал канадский форвард "Эдмонтон Ойлерс" Коннор Макдэвид, второе место досталось также канадцу Натану Маккиннону из "Колорадо Эвеланш".
Три российских игрока вошли в десятку лучших хоккеистов НХЛ
Источник: cms.nhl.bamgrid.com

Тройку сильнейших игроков замкнул самый ценный игрок прошлого сезона немец Леон Драйзайтль, игравший за "Эдмонтон".