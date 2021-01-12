Три российских игрока вошли в десятку лучших хоккеистов НХЛ (4 фото)
И речь идет только о действующих игроках лиги.
Национальная хоккейная лига составила рейтинг десяти лучших действующих игроков турнира. Рейтинг составляли аналитики телесети NHL Network.
Четвертое место в рейтинге занял форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. Седьмую строчку занял нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров.
Четвертое место в рейтинге занял форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. Седьмую строчку занял нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров.
Источник: avatars.mds.yandex.net
Вслед за Кучеровым, на восьмом месте расположился капитан "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин.
Источник: www.sportsdaily.ru
Лидером рейтинга стал канадский форвард "Эдмонтон Ойлерс" Коннор Макдэвид, второе место досталось также канадцу Натану Маккиннону из "Колорадо Эвеланш".
Источник: cms.nhl.bamgrid.com
Тройку сильнейших игроков замкнул самый ценный игрок прошлого сезона немец Леон Драйзайтль, игравший за "Эдмонтон".