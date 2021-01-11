Bellator показал самые быстрые нокауты за всю историю промоушена

В подборке присутствует российский боец Сергей Харитонов. К сожалению, не в качестве победителя.

Американская организация Bellator, занимающаяся организацией поединков по смешанным единоборствам, опубликовала на официальном Youtube-канале подборку самых быстрых нокаутов в истории лиги.



Ролик длится 9 минут и в него вошли 10 поединков, окончившихся за 10 -15 секунда с начала боя.

На 5-ой минуте можно увидеть встречу российского бойца Сергея Харитонова с американцем Хави Айялой. Для россиянина эта встреча закончилась быстрым и тяжелым нокаутом.



Разумеется, все нокауты не уместились в 9-ти минутный ролик. И Bellator пообещал в скором времени подготовить второе видео быстрейших нокаутов.