Российская сборная крупно проиграла финнам и закончила МЧМ без медалей

Российская команда прошла групповой этап, можно сказать блестяще, с одним поражением, а когда дело дошло до чемпионата, дважды разгромно проиграла. После такой неудачи зазвучали призывы об отставке главного тренера молодежной сборной.

Российская сборная проиграла команде Финляндии (1:4) в матче за третье место в молодежном чемпионате мира по хоккею и осталась без медалей.



Таким образом российская сборная не завоевала медалей на чемпионате дважды за 10 лет - в предыдущий раз это произошло в 2018 году, а до этого - в 2010-ом.

Сначала российская команда всухую проиграла канадцам в полуфинале со счетом 0:5, но тогда еще была надежда, но после проигрыша финнам, зазвучали призывы об отставке главного тренера молодежной сборной Игоря Ларионова.



Однако вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что экстренного разбора полетов не будет - 8 января планируется встреча, на которой все причастные проговорят все вопросы.