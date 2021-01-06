Российская сборная крупно проиграла финнам и закончила МЧМ без медалей (2 фото)
Российская команда прошла групповой этап, можно сказать блестяще, с одним поражением, а когда дело дошло до чемпионата, дважды разгромно проиграла. После такой неудачи зазвучали призывы об отставке главного тренера молодежной сборной.
Источник: u-f.ru
Российская сборная проиграла команде Финляндии (1:4) в матче за третье место в молодежном чемпионате мира по хоккею и осталась без медалей.
Таким образом российская сборная не завоевала медалей на чемпионате дважды за 10 лет - в предыдущий раз это произошло в 2018 году, а до этого - в 2010-ом.
Таким образом российская сборная не завоевала медалей на чемпионате дважды за 10 лет - в предыдущий раз это произошло в 2018 году, а до этого - в 2010-ом.
Источник: cdni.rt.com
Сначала российская команда всухую проиграла канадцам в полуфинале со счетом 0:5, но тогда еще была надежда, но после проигрыша финнам, зазвучали призывы об отставке главного тренера молодежной сборной Игоря Ларионова.
Однако вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что экстренного разбора полетов не будет - 8 января планируется встреча, на которой все причастные проговорят все вопросы.
Однако вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что экстренного разбора полетов не будет - 8 января планируется встреча, на которой все причастные проговорят все вопросы.