Молодежная сборная России в полуфинале разгромно проиграла канадцам (4 фото)

В который раз российские хоккеисты спотыкаются об этот камень преткновения, именуемый сборной Канады...

Молодежная сборная России в полуфинале разгромно проиграла канадцам
Источник: ve.spb.ru

Сборная России в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею проиграла канадцам со счетом 5:0. Таким образом, российская сборная может теперь надеяться на бронзовую медаль.

Чемпионат проходит в канадском Эдмонтоне, и канадцам, конечно помогали родные стены. С самого начала матча они задали темп игры, забив первую шайбу.

У российской сборной игра явно не клеилась, и хотя ко второму периоду бросков в створ ворот было больше, чем у канадцев, эти броски успехом не увенчались...

"Канадцы, в целом, были свежее, были больше заряжены и играли крайне дисциплинированно. Нам не хватило энергии, усилий или мастерства, чтобы сбить темп, перевернуть игру", - заявил после матча тренер сборной Игорь Ларионов.

В ночь на 6 января канадская команда сыграет со сборной США, и выяснится золотые и серебряные призеры. Что касается сборной России в этот же день встретятся с финнами и поборются за бронзовую медаль.

К слову, в 2020 году Россия проиграла Канаде в финале чемпионата, заняв второе место. А молодежная команда России не выигрывала МЧМ с 2011 года.