Молодежная сборная России в полуфинале разгромно проиграла канадцам

В который раз российские хоккеисты спотыкаются об этот камень преткновения, именуемый сборной Канады...

Сборная России в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею проиграла канадцам со счетом 5:0. Таким образом, российская сборная может теперь надеяться на бронзовую медаль.



Чемпионат проходит в канадском Эдмонтоне, и канадцам, конечно помогали родные стены. С самого начала матча они задали темп игры, забив первую шайбу.

OH THE DRAMA! 59 seconds in @HC_WJC 's Newhook gets credited with a goal and it's 1-0! #WorldJuniors



Here's the goal ???? pic.twitter.com/OY4wK94UEJ — IIHF (@IIHFHockey) January 4, 2021

У российской сборной игра явно не клеилась, и хотя ко второму периоду бросков в створ ворот было больше, чем у канадцев, эти броски успехом не увенчались...

"Канадцы, в целом, были свежее, были больше заряжены и играли крайне дисциплинированно. Нам не хватило энергии, усилий или мастерства, чтобы сбить темп, перевернуть игру", - заявил после матча тренер сборной Игорь Ларионов.

Askarov loses his stick and Braden Schneider capitalizes to give @HC_WJC their 4th goal of the game. #WorldJuniors pic.twitter.com/2zCnnQbJgU — IIHF (@IIHFHockey) January 5, 2021

В ночь на 6 января канадская команда сыграет со сборной США, и выяснится золотые и серебряные призеры. Что касается сборной России в этот же день встретятся с финнами и поборются за бронзовую медаль.



К слову, в 2020 году Россия проиграла Канаде в финале чемпионата, заняв второе место. А молодежная команда России не выигрывала МЧМ с 2011 года.