Артем Дзюба попал в топ лучших бомбардиров Европы по итогам 2020 года

Говорят, у нападающего "Зенита" этот год был весьма успешным. Интересно, согласен ли с этим утверждением сам футболист?

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба попал в список лучших бомбардиров 10 сильнейших лиг мира по итогам 2020 года, сообщает авторитетное немецкое издание Transfermarkt.



Российский футболист занял 14 место в рейтинге, забив 23 мяча в 39 матчах. По количеству забитых мячей Дзюба обошел нападающих Неймара («Пари Сен-Жермен») и Златана Ибрагимовича («Милан»), а также Карима Бензема («Реал») и Тимо Вернера («Челси»).

На первом месте рейтинга расположился игрок "Баварии" Роберт Левандовский, забивший 47 мячей в 44-ех матчах

Что касается российского рейтинга, то Дзюба удерживает лидерство среди лучших бомбардиров РПЛ сезона 2020/21, записав на свой счет 11 голов.