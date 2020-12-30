Названы самые дорогие футболисты России

И Кокорина с Мамаевым среди них нет.

Немецкий портал Transfermarkt.de опубликовал рейтинг самых дорогих российских футболистов. Первое место с списке занял полузащитник "Монако" Александр Головин. Трансферная стоимость 24-летнего хавбека оценивается в 20 миллионов евро.

Второе и третье места разделили полузащитник итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук и защитник ЦСКА Марио Фернандес. Оба стоят примерно по 18 миллионов евро.

Четвертую строчку занял вратарь ФК "Краснодар" Матфей Сафронов. Трансферная стоимость голкипера оценивается в 15 миллионов евро.

Пятую позицию занял полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук - 14 миллионов евро.

Кроме общего рейтинга немецкий портал составил перечень самых дорогих российских футболистов, родившихся не раньше 1998 года. Этот рейтинг возглавил Сафронов (15 миллионов евро), второе место занял форвард ЦСКА Федор Чалов (12 миллионов) , на третьем месте расположился голкипер "Спартака" Александр Максименко (11 миллионов).