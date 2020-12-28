Китай намерен сажать в тюрьму за допинг

Наказание настигнет не только спортсменов, но и тех, кто им предлагает использовать запрещенные стимулирующие препараты для улучшения результатов.

Власти Китая решили приравнять использование веществ природного и синтетического происхождения для улучшения спортивных показателей к уголовно наказуемому преступлению. Закон вступит в силу 1 марта 2021 года.



Закон был принят на заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент). Согласно принятым поправкам, наказание распространяется не только на спортсменов, но и на тех, кто предлагает атлетам запрещающие стимулирующие вещества. Уличенных в употреблении или склонению к употреблению допинга будет грозить крупный штраф и лишение свободы на срок до трех лет.

Более суровое наказание будет ожидать лиц, которые принуждают спортсменов к употреблению допинга. Однако правительство Китая пока не определилось со сроками для этих товарищей.



Борьба с допингом в Китае началась в 2004 году. Тогда же Госсовет КНР объявил о вступлению в силу первых юридических правил, обязывающих отказаться от стимулирующих препаратов на территории страны. В январе 2020 года Верховный народный суд Китая опубликовал регламент, нацеленный на ликвидацию нарушений с этой сфере.