Хоккеисты "Динамо" и "Ак Барса" устроили две зрелищных драки за матч

Встреча двух команд получилась очень горячей. Помимо потасовок, хоккеисты еще и активно играли, забив в общей сложности 9 шайб. Большая часть которых оказалась в воротах "Динамо".

Встреча казанского "Ак Барса" и московского "Динамо" в рамках регулярного чемпионата КХЛ получилась не только одной из самых зрелищных в этом году, но и самой результативной.



Спортсмены по ходу матча дважды выясняли отношения на кулаках, подарив болельщикам много противоречивых, но ярких эмоций.



В начале третьего периода нападающий "Ак Барса" Дмитрий Воронков заступился за товарища по команде Найджела Доуса, которого жестко впечатал в борт защитник "Динамо" Сергей Бойков. Доус получил рассечение и не смог доиграть матч. Воронков же отделался двухминутным удалением.

Воронков своих в обиду не даёт pic.twitter.com/4oIOcE5x1L — ХК Ак Барс (@hcakbars) December 24, 2020

Через несколько минут на льду внезапно сошлись канадец Патрис Кормье из "Ак Барса" и Артем Волков из столичного клуба. Хоккеисты сбросили перчатки после жесткого приема против Андрея Миронова, играющего за "Динамо". На этот раз больше повезло москвичу. После потасовки Волкова отправили на скамейку запасных на 5 минут, а Кормье получил "5+20" и отправился в раздевалку.

???? Волков против Кормье. Это КХЛ или UFC? ????



«Динамо» с «Ак Барсом» занимались не только хоккеем. Москвичи дважды вели в матче, а по итогу влетели 2:7 ????https://t.co/Bh4BbSYpZQ pic.twitter.com/QCM2ZCaRpt — Матч ТВ (@MatchTV) December 24, 2020

А что касается спортивных результатов, в этой встрече "Ак Барс" оказался на голову выше московского клуба. Встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу казанской команды.