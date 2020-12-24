UFC опубликовал видео с лучшими нокаутами 2020 года

На приз за самое эффектное завершение боя претендуют четыре американских бойца.

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал видео с самыми эффектными нокаутами 2020 года. Организация выбрала четырех спортсменов претендующих на приз за самое лучшее досрочное завершение боя. Решать, какой из нокаутов самый эффектный, будут зрители, которые смогут проголосовать за того или иного спортсмена на сайте или в аккаунтах UFC в соцсетях.

В подборку попали четыре американских бойца - Коди Гарбранд, Хоакин Бакли, Калинн Уильямс и Кевин Колланд