Путин исполнил мечту больного мальчика, сыграв с ним в хоккей у Кремля (2 фото + 1 видео)
9-летний уралец написал, что хочет побывать на Красной площади и увидеть кабинет президента. Эти желания исполнились, а в качестве бонуса он еще и покатался на коньках с главой государства.
Источник: www.oblgazeta.ru
Президент России Владимир Путин вышел на лед на Красной площади и сыграл в хоккей с 9-летним Димой Ащепковым из Челябинской области, который написал, что мечтает побывать в сердце столицы и увидеть кабинет президента. Однако Путин также пообещал мальчику, что они вместе покатаются на коньках.
Дима страдает от лейкоза. Он принял участие в акции "Елка желаний", и его мечта исполнилась. Ребенок вместе с отцом приехал в Москву, где встретился с президентом.
Дима страдает от лейкоза. Он принял участие в акции "Елка желаний", и его мечта исполнилась. Ребенок вместе с отцом приехал в Москву, где встретился с президентом.
Тренировку на льду для президента и Димы Ащепкова провел олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменских. Президент и юный спортсмен отработали броски по воротам, пасы и другие игровые моменты.
Ранее Путин в рамках той же акции исполнил мечту мальчика Саши из Тульской области, который хотел увидеть и обнять настоящую панду.
Ранее Путин в рамках той же акции исполнил мечту мальчика Саши из Тульской области, который хотел увидеть и обнять настоящую панду.
Источник: cdn.tvc.ru