Сборная России по хоккею разгромила финнов и выиграла Кубок Первого канала (6 фото)
"Красная машина" катком прокатилась по соперникам, и благодаря разгромным счетам досрочно завоевала победу.
Источник: fhr.ru
Сборная России по хоккею стала победителем турнира Первого канала, разгромив 20 декабря команду Финляндии в домашнем этапе Еврохоккейтура со счетом 5:1.
Среди российских спортсменов отличились Павел Карнаухов, Вадим Шипачев, Андрей Кузьменко и Дмитрий Воронков, дважды забросивший шайбы в ворота соперника.
Среди российских спортсменов отличились Павел Карнаухов, Вадим Шипачев, Андрей Кузьменко и Дмитрий Воронков, дважды забросивший шайбы в ворота соперника.
December 20, 2020
December 20, 2020
December 20, 2020
December 20, 2020
Благодаря разгромной победе сборная России набрала в общем зачете 8 очков, завоевав кубок Первого канала.
Источник: ss.sport-express.ru
Следующим этапом Евротура станут Шведские хоккейные игры. Турнир пройдет в феврале 2021 года.