Сборная России по хоккею разгромила финнов и выиграла Кубок Первого канала (6 фото)

"Красная машина" катком прокатилась по соперникам, и благодаря разгромным счетам досрочно завоевала победу.

Сборная России по хоккею разгромила финнов и выиграла Кубок Первого канала
Источник: fhr.ru

Сборная России по хоккею стала победителем турнира Первого канала, разгромив 20 декабря команду Финляндии в домашнем этапе Еврохоккейтура со счетом 5:1.

Среди российских спортсменов отличились Павел Карнаухов, Вадим Шипачев, Андрей Кузьменко и Дмитрий Воронков, дважды забросивший шайбы в ворота соперника.

Благодаря разгромной победе сборная России набрала в общем зачете 8 очков, завоевав кубок Первого канала.
Сборная России по хоккею разгромила финнов и выиграла Кубок Первого канала
Источник: ss.sport-express.ru

Следующим этапом Евротура станут Шведские хоккейные игры. Турнир пройдет в феврале 2021 года.