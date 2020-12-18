Тим Цзю отправил соперника в нокаут в первом же раунде

В австралийском городе Параматта завершился турнир по профессиональному боксу, на котором выступил сын легендарного бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю. Перспективный боец первого среднего веса Тим Цзю победил новозеландца Боуина Моргана, защитив тем самым титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF и пояс WBO Global в первой средней весовой категории (до 69,85 кг).

Поединок получился очень коротким. Цзю быстро перешел в наступление и отправил соперника в нокдаун. И не прошло и минуты, как апперкот справа завершился нокаутом.



26-летний Тим Цзю - гражданин Австралии, на его счету 17 поединков и 17 побед (13 нокаутом). У 31-летнего Моргана 21 победа (в том числе 11 нокаутов) и два поражения.



Напомним, Тим Цзю - сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю. Дебютировав на ринге в 2016 году, Цзю-младший не знал поражений. А в своем инстаграм-профиле Тим Цзю называет себя российским и австралийским боксером.

– Папа, как тебе?

– Тимоха, поздравляю! Супербой!



???? Тим Цзю прямо с ринга обратился к отцу, а Константин ответил из студии Матч ТВ



Папу и сына разделяли 14 тысяч километров, но это совсем не проблема ???? pic.twitter.com/HH8yF83PnK — dymkag (@dymkag) December 16, 2020

Президент международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев уже заявил о том, что Федерация бокса России готова помочь в организации поединка Тима Цзю на территории РФ.



Сам же Тим Цзю поделился с изданием BoxingScene своими амбициозными планами:

"Хочу сразиться за титул чемпиона мира в следующем бою. Я закончил с Австралией. Я хочу мексиканцев, американцев, парней высшего уровня. Я становлюсь более зрелым... Мне только исполнилось 26 лет, а я еще даже не достиг своего пика, у меня есть еще три или четыре года, прежде чем я дойду до него".