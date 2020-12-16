Растягиваемся безопасно и эффективно

Ее часто недооценивают, однако растяжка помогает улучшить результаты в любом виде спорта. А многие еще и занимаются ей как отдельной дисциплиной.

Качественное и своевременное растягивание мышц снижает вероятность травм как во время занятий спортом, так и просто в ежедневной жизни. Растяжка, или стретчинг, улучшает снабжение тканей кислородом, мышцы становятся эластичнее и быстрее восстанавливаются после тренировки, уменьшая боль. А еще улучшается работа кровеносных сосудов и лимфатической системы, что снижает риск возникновения тромбозов и ускоряет обмен веществ.



Как результат - не только более высокие спортивные результаты, но и расставание с лишними килограммами, улучшение фигуры и снятие нервного напряжения "в одном флаконе".

Приступая к растяжке, нужно придерживаться несложных правил. Во-первых, потребуется удобная - эластичная или свободная - одежде. во-вторых, растягивать можно только предварительно разогретые мышцы. Очень важна и регулярность занятий: растяжку нельзя надолго забрасывать - идеальная периодичность для нее 3-4 раза в неделю.



Выполняйте как минимум одно растягивание на каждую основную группу мышц, уделяя больше внимания важной зоне: например, ногам для бегунов и т.д. Не стоит спешить, выполнять стретчинг следует медленно, по появления легкой тянущей боли, и задерживаться в крайней точке до 15-40 секунд. И не надо задерживать во время растяжки дыхание: мышцы нуждаются в кислороде.

Растяжке мышц уделяли внимание занимались еще древнегреческие атлеты и римские гладиаторы. А уже в 50-е годах XX столетия стретчинг превратился в стройную систему упражнений. Самым популярным и общеизвестным из которых остается шпагат.



А те, кто решил серьезно заниматься стретчингом, могут сегодня выбирать из таких его видов:



- статический – тело фиксируется в определенной позе на небольшой отрезок времени, длительностью меньше минуты;

- динамический – выполняются пружинистые движения с приличной амплитудой;

- пассивный – закрепиться в нужной позе и углубить ее помогает партнер;

- активно-изолированный – при этом напрягают мышцу, противоположную растягиваемой;

- баллистический – высокоамплитудные движения после серии пружинистых;

- проприоцептивный – мышцу попеременно напрягают и расслабляют;

- аэростретчинг – спортсмены занимаются растяжкой в специальных полотнах, подвешенных к потолку.