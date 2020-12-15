Двух российских фанатов футбола осудили на реальные сроки во Франции

Михаила Ивкина и Павла Косова обвинили в избиении английского болельщика во время ЧЕ по футболу 2016 года. Тогда в массовых драках фанатов пострадали около 30 человек, а 50-летний англичанин получил инвалидность...

Роковая битва фанатов произошла в Марселе 11 июня, после матча между сборными России и Англии, который закончился со счетом 1: 1. А вообще болельщики бушевали в районе Старого порта несколько дней, и полиции никак не удавалось их утихомирить. Были задержаны десятки британских и российских фанатов. И трое граждан РФ тогда получили уголовные наказания.

Но задержать на месте виновных в травмах впавшего в кому Эндрю Бача не удалось. Позже,

изучив видеозаписи битвы фанатов, следствие выделило двоих виновных. Суду были представлены фрагменты, на которых Михаил Ивкин бросил в британского болельщика стул, взятый с террасы уличного кафе, а Павел Косов нанес ему сильный удар в затылок, и тот уже не смог подняться на ноги. Прокурор потребовал для второго 15 лет тюрьмы, а для Ивкина - 5 лет.

Красным на фото обведены возглавлявшие группу фанатов Косов и Ивкин, которые до этого не были знакомы

В 2018 году оба россиянина были внезапно арестованы в Германии, во время пересадки по пути на игру "Спартака". Два с половиной года они провели в СИЗО Марселя.

И вот суд Марселя вынес свой вердикт по делу о нанесении тяжких увечий английскому фанату: Михаил Ивкин приговорен к трем, а Павел Косов - к десяти годам тюремного заключения. Учитывая время, уже проведенное в СИЗО, Ивкин скоро сможет вернуться в Россию, но въезд в Европу ему будет закрыт. А Косову предстоит досиживать срок во французской тюрьме. По словам адвокатов, он вполне может рассчитывать досрочное освобождение после отбывания половины срока.