Январский чемпионат Европы по фигурному катанию отменили

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение не проводить несколько ближайших турниров. В их число кроме первенства Европы попали также чемпионат мира среди юниоров финал и Гран-при сезона-2020/21 в Китае.

Причины отмены очевидны: пандемия Covid-19 и тяжелая обстановка из-за распространения коронавирусной инфекции по всему миру. Чемпионат Европы по фигурному катанию должен был пройти в столице Хорватии с 25 по 31 января. Предыдущий турнир, состоявшийся в австрийском Граце, выдался для сборной России очень удачным и принес ей первые места в каждом виде соревнований.

А ледовая арена Загреба тем временем превращается в госпиталь. По заявлению министра здравоохранения Хорватии, уже в воскресенье он примет первых пациентов. В этой импровизированной больнице планируют заняться долечиванием пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, чтобы освободить места в специализированных учреждениях для больных в тяжелом состоянии.

Тем временем отечественные фигуристы готовятся выступить на Чемпионате России, который состоится с 24 по 26 декабря на челябинской ледовой арене «Трактор». В предварительный список его участников включена Алена Косторная, а также основные лидеры сборной. По состоянию здоровья этот турнир пропустит двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Уже известно, что транслировать соревнования будет Первый канал. Прославленный тренер Татьяна Тарасова планирует выступить на чемпионате России по фигурному катанию в качестве комментатора.