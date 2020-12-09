Перед Александром Лукашенко закрыли двери на Олимпийские игры

Такое решение Международного олимпийского комитета (МОК) озвучил его президент Томас Бах: главе Республики Беларусь, как и другим членам исполкома Национального олимпийского комитета (НОК) этой страны запрещено участие во всех мероприятиях МОК, включая отложенные Игры в Токио-2020.

В список отстраненных от участия в мероприятиях МОК попал и сын Александра Лукашенко Виктор - как первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси.

МОК запретил Лукашенко посещать отложенные Олимпийские игры в следующем году в рамках ряда временных мер, которые он ввел в отношении Республики Беларусь.

Формулировка следующая: Лукашенко и другие высокопоставленные должностные лица «должным образом не защитили белорусских спортсменов от политической дискриминации».



Напомним, в конце августа более 300 известных белорусских спортсменов, в том числе несколько олимпийских медалистов и членов национальных сборных, в открытом письме осудили фальсификацию президентских выборов и потребовали прекращения полицейского насилия и освобождения политзаключенных. А также заявили, что откажутся от участия в национальной сборной, если кто-либо из них подвергнется репрессиям.



В конце сентября 37-летняя баскетболистка Елена Левченко была приговорена к 15 суткам лишения свободы за участие в демонстрациях против Александра Лукашенко. В свою очередь, нападающий ЦСКА Илья Шкурин заявил, что больше не будет выступать за сборную, пока у власти остается Лукашенко.

Исполком МОК также приостановил все финансовые выплаты НОК, за исключением тех, которые связаны с подготовкой белорусских спортсменов к Токио-2020 и Пекину-2022 и участию в этих Играх.



МОК начал официальную процедуру расследования деятельности НОК из-за «растущего числа тревожных сообщений, касающихся спортсменов, официальных лиц и спорта в Беларуси».



Белорусский фонд спортивной солидарности, который выдвинул основную часть обвинений против НОК, приветствовал это решение: «Несмотря на напряженные обстоятельства, МОК действительно обеспечил уважение к краеугольной ценности олимпийского движения - правам спортсменов».



Следующим шагом против НОК Беларуси может стать запрета на размещение флага страны на Играх в Токио в 2020 году.

Между тем, летом прошлого года, Александр Лукашенко принимал Томаса Баха во Дворце Независимости в Минске - перед открытием вторых Европейских игр. Тогда белорусский президент получил из рук главы МОК юбилейную медаль Международного олимпийского комитета, выпущенную к 125-летию этой организации.