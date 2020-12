Дагестанский боец смешанных единоборств стал единственным представителем РФ в списке из шести претендентов на премию телерадиокомпании BBC «Спортсмен года».

«Чемпион UFC в легком весе улучшил свой профессиональный рекорд до 29 побед и ни одного поражения после напряженного поединка с Джастином Гэтжи. Российский боец, которого называют порой лучшим бойцом ММА всех времен, провел поединок всего через несколько месяцев после смерти своего отца и тренера», — так описаны достижения Нурмагомедова в краткой биографической справке на сайте BBC.

Кроме Хабиба в число номинантов вошли также шведский прыгун с шестом Арманд Дуплантис, баскетболист команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, американский гольфист Дастин Джонсон, футболистка команды «Лион» Венди Ренард, боксер из Ирландии, олимпийская чемпионка 2012 года Кэти Тейлор.

Отдать свой голос за одну из этих кандидатур может владелец любой каждой учетной записи BBC до вторника, 15 декабря. Через пять дней будут подведены итоги - и в воскресенье, 20 декабря, на шоу BBC Sports Personality of the Year в прямом эфире телеканала BBC One пройдет церемония вручения соответствующих наград.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов в третий раз защитил свой титул чемпиона UFC в легком весе, одержав победу над американцем Джастином Гэджи в ходе поединка в Абу-Даби 24 октября этого года. После этого достижения он заявил о завершении собственной спортивной карьеры и намерении заняться подготовкой будущих чемпионов.