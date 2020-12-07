Поединок Майка Тайсона и Роя Джонса принес приличную сумму

Самый неординарный бой года, напомним, завершился ничьей. Оба ветерана держались весьма достойно, несмотря на возраст, и продержались восемь двухминутных раундов. К поединку было приковано внимание более миллиона зрителей.

Хотя свое недовольство ходом и результатом этого поединка высказывали почти все поклонники бокса, он собрал больше миллиона платных трансляций. И еще привлек достаточное количество рекламы. В результате организаторы боя заработали кругленькую сумму в $50 миллионов.

Кстати, месяцем раньше поединок между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гейджи за звание абсолютного чемпиона в легком весе тоже привлек немало внимания фанатов со всего мира: в сумме тогда набралось 675 тысяч платных трансляций.

А Майк Тайсон и Рой Джонс-младший тем временем строят планы насчет реванша. Генсек Федерации бокса России Умар Кремлев уже предложил экс-чемпионам провести показательный поединок не где-нибудь, а на Красной площади! И дату подобрал символическую: 22 июля, когда отмечается День бокса.

как вам идея?