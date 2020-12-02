В Узбекистане футбольный матч закончился избиением арбитров

Судей в буквальном смысле едва не пустили на мыло.

Решающий матч между командами "Нефтчи" и "Турон" за выход в узбекскую Суперлигу закончился массовыми беспорядками и избиением судей.



Инцидент произошел в Фергане, 1 декабря. После матча недовольные проигрышем футболисты ферганской "Нефтчи" и болельщики команды устроили массовые беспорядки прямо на поле.



В записанном зрителем ролике видно, как один из футболистов, подпрыгнув бьет ногами судью в грудь. Отчего тот отлетает на несколько метров и падает на землю. После этого отвратительного и неспортивного поступка к бесчинствам присоединились и футболисты "Нефтчи", и болельщики.

Футболист узбекского "Нефтчи" бьет судью после матча pic.twitter.com/mqnhgfqYIC — Великий Твитсби (@greattvetor) December 1, 2020

Массовая драка после матча "Турон" - "Нефтчи" pic.twitter.com/eqgNKeZAgQ — Великий Твитсби (@greattvetor) December 1, 2020

Узбекские правоохранители уже задержали шестерых дебоширов. В настоящий момент ведется следствие.



"Следственным отделом ГУВД Ферганы возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство во время массовых мероприятий", начато предварительное следствие. В качестве подозреваемых были задержаны шесть человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале ОВД Ферганской области.