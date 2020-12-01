Игривый четвероногий погнался за мячом, сделал "подкат" и уронил футболистку. И неизвестно, что еще накуролесил бы дорвавшийся до мяча пес, если бы его не выдворили за пределы поля. На руках, конечно. По-другому он бы ни за что не согласился.

В Бразилии во время матча между женскими командами "Интернасьонал" и "Бразил де Фарропилья" на поле вырвалась собака. Это произошло во время второго тайма. Игривый четвероногий галопом погнался за мячом и совершил жесткий фол, врезавшись в футболистку. Девушка упала, но к счастью, вскоре смогла продолжить игру, не получив серьезных травм.



Из-за выходки резвого пса игру пришлось становить на несколько минут, чтобы выдворить добродушного, но названного гостя с газона.