И даже карточку не дали: собака выбежала на поле и сбила с ног футболистку (2 фото)
Игривый четвероногий погнался за мячом, сделал "подкат" и уронил футболистку. И неизвестно, что еще накуролесил бы дорвавшийся до мяча пес, если бы его не выдворили за пределы поля. На руках, конечно. По-другому он бы ни за что не согласился.
В Бразилии во время матча между женскими командами "Интернасьонал" и "Бразил де Фарропилья" на поле вырвалась собака. Это произошло во время второго тайма. Игривый четвероногий галопом погнался за мячом и совершил жесткий фол, врезавшись в футболистку. Девушка упала, но к счастью, вскоре смогла продолжить игру, не получив серьезных травм.
Из-за выходки резвого пса игру пришлось становить на несколько минут, чтобы выдворить добродушного, но названного гостя с газона.
Из-за выходки резвого пса игру пришлось становить на несколько минут, чтобы выдворить добродушного, но названного гостя с газона.
Mais um dia normal no futebol feminino...— Luiza (@luizareis1909) November 29, 2020
Alguém mais achou que o cachorro merecia um amarelo? Foi SUPER agressivo com a Kemelli! pic.twitter.com/V5vMwifWkd