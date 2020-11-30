Российский гонщик "Формулы-1" случайно организовал две серьезные аварии в Бахрейне (6 фото)

Хотя Квяту и удалось "устранить" двух соперников, к финишу он пришел лишь одиннадцатым.

Российский гонщик "Формулы-1" случайно организовал две серьезные аварии в Бахрейне

Во время Гран-при Бахрейна случились две серьезные аварии и в обоих "посчастливилось" поучаствовать российскому гонщику Даниилу Квяту.

Первая и самая страшная авария случилась сразу после старта, лидеры только входили в первый поворот, как сзади полыхнуло. Пилот "Хааса" Ромен Грожан подрезал Квята, задев его переднее колесо, потерял управление и влетел в отбойник.

Российский гонщик "Формулы-1" случайно организовал две серьезные аварии в Бахрейне
Источник: pbs.twimg.com

От столкновения с заграждением болид Грожана развалился на две части, а сам пилот как утверждают журналисты, провел в полыхающей машине 32 секунды. Но серьезно он не пострадал, врачи диагностировали лишь ожоги голени и запястий.
Российский гонщик "Формулы-1" случайно организовал две серьезные аварии в Бахрейне
Источник: images.scribblelive.com

Из-за аварии гонку приостановили на полтора часа. Однако и после рестарта пилоты ехали недолго - на этот раз на трассе перевернулась машина Лэнса Стролла. Да, он тоже столкнулся с Даниилом Квятом. На восьмом повороте Даниил Квят попытался обойти Лэнса, сместившись на поребрик, канадский гонщик не заметил россиянина и столкнулся с ним. От удара болид канадца перевернулся.

Российский гонщик "Формулы-1" случайно организовал две серьезные аварии в Бахрейне
Источник: i.mycdn.me

К счастью, авария произошла на небольшой скорости и пилот не пострадал. Но из гонки выбыл. Комментаторы Sky Sports предположили в свою очередь, что Квят предпринял чересчур оптимистичный манёвр. За что, кстати, и был оштрафован на 10 секунд.

В итоге гонку выиграл пилот "Мерседеса" Льюис Хемилтон. А российский гонщик "Альфа Таури" стал на финиш пришел одиннадцатым.