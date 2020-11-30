Хотя Квяту и удалось "устранить" двух соперников, к финишу он пришел лишь одиннадцатым.

Во время Гран-при Бахрейна случились две серьезные аварии и в обоих "посчастливилось" поучаствовать российскому гонщику Даниилу Квяту.



Первая и самая страшная авария случилась сразу после старта, лидеры только входили в первый поворот, как сзади полыхнуло. Пилот "Хааса" Ромен Грожан подрезал Квята, задев его переднее колесо, потерял управление и влетел в отбойник.

Grosjean’s car literally ripped in half and burst into flames, the worst crash I’ve ever seen in 15+ years of watching F1, thank god he’s okay #BahrainGP pic.twitter.com/VZOWRucyQk — Lord Insecurity (@americaneedshim) November 29, 2020

От столкновения с заграждением болид Грожана развалился на две части, а сам пилот как утверждают журналисты, провел в полыхающей машине 32 секунды. Но серьезно он не пострадал, врачи диагностировали лишь ожоги голени и запястий.

Из-за аварии гонку приостановили на полтора часа. Однако и после рестарта пилоты ехали недолго - на этот раз на трассе перевернулась машина Лэнса Стролла. Да, он тоже столкнулся с Даниилом Квятом. На восьмом повороте Даниил Квят попытался обойти Лэнса, сместившись на поребрик, канадский гонщик не заметил россиянина и столкнулся с ним. От удара болид канадца перевернулся.

Stroll virado para baixo.

Daniil Kvyat ???? Lance Stroll pic.twitter.com/61AEa14gWu — ▄▀▄▀ ???????????? Mu̷n̷d̷i̷a̷l̷ ̷ F͓̽1͓̽ ▄▀▄▀ (@f1rtp) November 29, 2020

К счастью, авария произошла на небольшой скорости и пилот не пострадал. Но из гонки выбыл. Комментаторы Sky Sports предположили в свою очередь, что Квят предпринял чересчур оптимистичный манёвр. За что, кстати, и был оштрафован на 10 секунд.



В итоге гонку выиграл пилот "Мерседеса" Льюис Хемилтон. А российский гонщик "Альфа Таури" стал на финиш пришел одиннадцатым.