Майк Тайсон съел шоколадное ухо Роя Джонса на День благодарения

В преддверии встречи на ринге двух легенд бокса, Железный Майк выпустил забавный ролик, в котором вместо индейки предлагает семье съесть голову Роя Джонса. Для себя же он отрезает самую любимую часть - ухо. Наверное, Рой сам виноват - ему не нужно было застраховывать свои уши перед боем с Майком.

В преддверии выставочного боксерского поединка между легендарными боксерами, Майк Тайсон опубликовал на своем YouTube-канале юмористическое видео, в котором он угощает семью на День благодарения. Правда, вместо традиционной индейки он предлагает отведать торт в виде головы его будущего соперника.



Девочка в ролике говорит Майку, что это не индейка, но Тайсон непоколебим, и убеждает семью, что это именно она. После непродолжительного спора он заявляет, что хотел бы отведать ухо и отрезает кусок от торта. После этого и вся семья соглашается есть торт, выбирая себе кусочки по вкусу.

Ранее сообщалось, что менеджер Роя Джонса-младшего на всякий случай застраховал уши подопечного. И тем самым, видимо, разбудил аппетит Железного Майка.

Выставочный бой между Тайсоном и Роем Джонсом пройдет в ночь на 29 ноября в Лос-Анджелесе. Поединок пройдет в формате 8 раундов по 2 минуты.