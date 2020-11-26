Стало известно о точной причине смерти Марадоны

Лучший футболист XX века скончался от остановки сердца в результате инфаркта. Он умер среди близких. Сегодня тысячи аргентинцев вышли на улицы, чтобы почтить память легендарного спортсмена.

Вчера в возрасте 60 лет умер легендарный футболист XX века Диего Марадона. Аргентинский телеканал TN рассказал, как провел спортсмен свой последний день. Марадона скончался в небольшом городе Тигре, расположенном в провинции Буэнос-Айрес. Там он проходил реабилитацию после операции на мозге, которую ему провели 2 ноября. Рядом с футболистом в момент смерти находились его племянник Джонни Эспозито, психолог, психиатр и медсестра.



Во время завтрака Марадона плохо себя почувствовал и вернулся в свою кровать. Медики обратили внимание, что спортсмен сильно побледнел и тут же вызвали скорую помощь. Но несмотря на то, что врачи приехали буквально через несколько минут, спасти прославленного футболиста не удалось - к этому моменту у него уже остановилось сердце. И реабилитационные мероприятия оказались безуспешными.

Диего Марадону официально признали лучшим футболистом XX века по итогам голосования на сайте ФИФА. И его знают даже те, кто никогда не интересовался футболом. Во многом благодаря двум его легендарным голам в ворота сборной Англии во время чемпионата мира в 1986 году.

Один из этих голов Марадона забил рукой, сказав впоследствии, что это была "рука бога".

А второй его мяч назвали "голом столетия". Марадона с невозмутимой легкостью обыграл половину сборной Англии и забил свой самый знаменитый гол

В Аргентине объявили трехдневный траур. Скорбит и итальянский Неаполь (с 1984 по 1991 год футболист выступал за местную команду, выиграл кубок УЕФА суперкубок страны и два титула чемпиона Италии).

В Неаполе болельщики устроили фаер-шоу возле граффити с Марадоной

The Naples sky is alight with fireworks as Napoli fans pay tribute to Diego Maradona ???? pic.twitter.com/maKWWRsU4j — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) November 25, 2020

А около резиденции Легенды прямо сейчас собираются поклонники, чтобы почтить его память pic.twitter.com/Mp0DMABaHZ — lifenews_ru (@lifenews_ru) November 25, 2020

В столице Аргентины дорожные объявления сегодня выглядят так

Сегодняшняя обложка английского журнала The Guardian