Стало известно о точной причине смерти Марадоны (16 фото + 2 видео)
Лучший футболист XX века скончался от остановки сердца в результате инфаркта. Он умер среди близких. Сегодня тысячи аргентинцев вышли на улицы, чтобы почтить память легендарного спортсмена.
Во время завтрака Марадона плохо себя почувствовал и вернулся в свою кровать. Медики обратили внимание, что спортсмен сильно побледнел и тут же вызвали скорую помощь. Но несмотря на то, что врачи приехали буквально через несколько минут, спасти прославленного футболиста не удалось - к этому моменту у него уже остановилось сердце. И реабилитационные мероприятия оказались безуспешными.
Один из этих голов Марадона забил рукой, сказав впоследствии, что это была "рука бога".
А второй его мяч назвали "голом столетия". Марадона с невозмутимой легкостью обыграл половину сборной Англии и забил свой самый знаменитый гол
В Неаполе болельщики устроили фаер-шоу возле граффити с Марадоной
The Naples sky is alight with fireworks as Napoli fans pay tribute to Diego Maradona ???? pic.twitter.com/maKWWRsU4j— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) November 25, 2020
А около резиденции Легенды прямо сейчас собираются поклонники, чтобы почтить его память pic.twitter.com/Mp0DMABaHZ— lifenews_ru (@lifenews_ru) November 25, 2020
В столице Аргентины дорожные объявления сегодня выглядят так
Сегодняшняя обложка английского журнала The Guardian