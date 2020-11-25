Боец MMA Яндиев публично извинился перед Харитоновым за нападение (2 фото)

Бойцы пожали руки и сообщили, что претензий друг к другу не имеют.

Боец MMA Яндиев публично извинился перед Харитоновым за нападение

Боец смешанного стиля Адам Яндиев принес публичные извинения за нападение на Сергея Харитонова. Видео разговора бойцов опубликованы на страничках в соцсетях российских спортсменов.

"Хочу извиниться перед тобой. Ты мужчина, раз пришел сегодня. Мы с тобой говорили на эмоциях, но на эмоциях много чего бывает. Прости меня за то, что не сдержался", - сказал Яндиев на видео.

"Адам, я принимаю твои извинения и хочу, чтобы молодежь брала с нас пример. Всё, что мы наговорили друг о друге, это было на эмоциях", - ответил Харитонов.

В конце ролика бойцы пожали друг другу руки и объявили, что претензий друг к другу не имеют.

Однако говорить о том, что уголовное дело по статье 115 УК РФ будет прекращено по реабилитирующим обстоятельствам, пока рано, подчеркнул адвокат Харитонова.