Боец MMA Яндиев публично извинился перед Харитоновым за нападение

Бойцы пожали руки и сообщили, что претензий друг к другу не имеют.

Боец смешанного стиля Адам Яндиев принес публичные извинения за нападение на Сергея Харитонова. Видео разговора бойцов опубликованы на страничках в соцсетях российских спортсменов.



"Хочу извиниться перед тобой. Ты мужчина, раз пришел сегодня. Мы с тобой говорили на эмоциях, но на эмоциях много чего бывает. Прости меня за то, что не сдержался", - сказал Яндиев на видео.



"Адам, я принимаю твои извинения и хочу, чтобы молодежь брала с нас пример. Всё, что мы наговорили друг о друге, это было на эмоциях", - ответил Харитонов.

В конце ролика бойцы пожали друг другу руки и объявили, что претензий друг к другу не имеют.



Однако говорить о том, что уголовное дело по статье 115 УК РФ будет прекращено по реабилитирующим обстоятельствам, пока рано, подчеркнул адвокат Харитонова.