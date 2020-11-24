Мотогонщика чудом не сбили на трассе после падения с байка (2 фото)

В гонке он не победил, но зато у него появился весомый повод отпраздновать второй день рождения.

Мотогонщика чудом не сбили на трассе после падения с байка

В чемпионате мира по шоссейно-кольцевым гонкам Moto2 19-летний испанец Арон Канет вылетел из байка прямо под колеса соперников и чудом остался жив.

На Гран-при Португалии пилот не вошел в поворот и вылетел с мотоцикла. Гонщик оказался посреди трассы, прямо перед шестью мотогонщиками. Канету удалось чудом увернуться от мотоциклистов, которые просвистели буквально в сантиметрах от спортсмена.

Мотогонщик откатился на обочину и побежал к своему байку и продолжил заезд. Праздновать победу в гонке ему не довелось - он занял 15-е место. Зато у него появился весомый повод отпраздновать второй день рождения.