Мотогонщика чудом не сбили на трассе после падения с байка

В гонке он не победил, но зато у него появился весомый повод отпраздновать второй день рождения.

В чемпионате мира по шоссейно-кольцевым гонкам Moto2 19-летний испанец Арон Канет вылетел из байка прямо под колеса соперников и чудом остался жив.



На Гран-при Португалии пилот не вошел в поворот и вылетел с мотоцикла. Гонщик оказался посреди трассы, прямо перед шестью мотогонщиками. Канету удалось чудом увернуться от мотоциклистов, которые просвистели буквально в сантиметрах от спортсмена.

A rollercoaster crash for @aroncanet44 ????



The Spaniard was lucky to escape this scary accident at Turn 8! ????#PortugueseGP ???????? pic.twitter.com/7e9iPvGKym — MotoGP™???? (@MotoGP) November 21, 2020

Мотогонщик откатился на обочину и побежал к своему байку и продолжил заезд. Праздновать победу в гонке ему не довелось - он занял 15-е место. Зато у него появился весомый повод отпраздновать второй день рождения.