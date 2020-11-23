Украинские гандболистки устроили потасовку во время матча

После неудачных попыток разнять девушек тренеры тоже подключились к драке.

Гандболистки херсонской "Днепрянки" и николаевского "Реала" во время матча 5-го тура чемпионата Украины устроили массовую драку.



Конфликтная ситуация произошла при счете 27:24 в пользу "Днепрянки". Разыгрывающая команды "Реал" Кристина Бабий жестко сыграла против соперницы, линейного игрока Каролины Савченко. 26-летняя гандболистка из Херсона не выдержала и влепила мячом по Кристине Бабий. Девушки сцепились, а затем им на подмогу подбежали одноклубницы. Завязалась массовая потасовка, которую пытались погасить подоспевшие тренеры. Но после неудачных попыток разнять разъяренных девушек к драке подключились и они.

В итоге судьи выдали по красной карточке двум самым активным драчуньям - Светлане Аксеновой из "Реала" и Каролине Савченко из "Днепрянки".



Оставшееся время спортсменки отыграли мирно. Встреча закончилась со счетом 30:28 в пользу херсонской команды "Днепрянка".