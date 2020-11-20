Боксер Александр Поветкин стал персонажем компьютерной игры

"Русский витязь" стал первым российским бойцом боксерского симулятора eSports Boxing Club.

Временный чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Александр Поветкин стал героем компьютерной игры eSports Boxing Club.



Александр Поветкин - первый российский боец, ставший героем боксерского симулятора eSports Boxing Club. Уже в марте 2021 года игроки смогут выступить на виртуальном ринге в роли 41-летнего российского бойца.



По словам главы компании "Мир бокса" Андрея Рябинского, появление Поветкина в популярной игре будет способствовать занятиям молодежью боксом.



"Саша не только крутой боксер, но и достойный человек. Я рад, что подрастающее поколение сможет узнать о нем теперь и из компьютерной игры. Кто знает, может, это приведет в спорт следующего Поветкина", - заявил Рябинский.

"Я очень рад стать частью такого интересного проекта. Популяризация бокса среди молодого поколения — одна из самых приоритетных задач сегодня. Хорошо, что теперь это можно делать еще и с помощью компьютерных игр", - поделился мнением Александр Поветкин.

ESports Boxing Club — симулятор бокса, созданный разработчиком компьютерных игр Steel City Interactive. В игре пользователи могут принять участие в любительских боях, заработать профессиональные ранги, стать чемпионами в международных соревнованиях.