Боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри обрушил потолок во время тренировки

Даже потолок не выдержал пудовых кулаков чемпиона мира.

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри поделился в своем Twitter-аккаунте роликом с тренировки, в ходе которой на него обрушился потолок.



32-летний спортсмен отрабатывал удары на боксерском мешке, прикрепленному к потолку. От ударов тяжеловеса конструкция расшаталась, и потолок сломался, обрушившись ему на голову. Но для него это словно слону дробина. Боксер вместе с товарищами посмеялся и перешел к следующей "груше".

This is what’s coming for everyone 2021 to infinity. pic.twitter.com/eQ6NiqC9PN — TYSON FURY (@Tyson_Fury) November 17, 2020

Фьюри является действующим чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета). Среди его громких побед - триумфы в поединках с Владимиром Кличко и Деонтеем Уайлдером.