Александр Емельяненко опубликовал эксклюзивное фото с братьями

На архивной фотографии присутствуют и Федор, и Иван, и Александр. И каждый оставил на снимке свой автограф.

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своем Instagram архивное фото с братьями Федором и Иваном.

"Эксклюзивное фото с тремя автографами!" - подписал пост Александр

Напомним, что Федор и Александр не общаются уже более 10 лет.

К слову, вчера Федор Емельяненко дал большое интервью РИА Новостям, в котором назвал пустыми баснями разговоры о том, что он является величайшим бойцом в истории смешанных единоборств.



"Я всю жизнь старался биться и побеждать, выступая и в ММА, и в боевом самбо. Зачем забивать голову этим — величайший или нет? Каждый вносит свою лепту в защиту страны и развитие спорта. Сейчас у нас Вадим (Немков, чемпион Bellator в полутяжелом весе) хорошо двигается, другие ребята идут без поражений. Я рад за них, для меня это огромная радость. Вне зависимости от титула я всегда выходил на бой максимально подготовленным. А вот эти рассуждения, как говорят, пустые басни." - скромно заметил боец.