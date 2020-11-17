Напавшего на Харитонова бойца UFC задержали на двое суток

Адам Яндиев, избивший в Лужниках российского спортсмена, свою вину не признает. Говорит, Сергей Харитонов его умышленно спровоцировал.

Вчера в Москве задержали Адама Яндиева и отправили на двое суток в изолятор временного содержания. В отношении спортсмена полицейские завели два уголовных дела об умышленном причинение легкого вреда здоровью. Свою вину Яндиев не признает.



По его словам, 13 ноября, в день потасовки Харитонов умышленно спровоцировал его на применение силы. Якобы Яндиев просил по-отдельности Харитонова и Абдо "по-дружески, по-братски" извиниться перед ним за то, что они говорили про его долги.

Сначала Яндиев, как известно, напал на Абдо "не сдержался, дал ему пару пощечин и пенделя", а потом увидел Харитонова и предложил извиниться и ему. Харитонов отказался и тогда в ход пошли кулаки.



"Многие говорят, что я ударил исподтишка – ну пусть кто-то попробует Сергея ударить исподтишка. Я думаю, он толком не почувствует даже удара. Потому что он реально богатырь, огромный человек. Таких как я, в нем два человека", - заявил Адам "Борода".

Яндиев уверяет, что Сергей Харитонов сам спровоцировал его на драку. Его друзья якобы говорили ему не впадать в агрессию, в противном случае, Харитонов "пойдет по другому пути" - подаст заявление в полицию.



"Все, что они говорили, то он и сделал. Он полностью меня спровоцировал, полностью вел себя так, чтобы это произошло. Если бы я проглотил бы то, что он мне сказал, как он меня обматерил – мне надо было стоять с опущенной головой, слушать это? Дальше он ударил бы меня также своей кувалдой по голове", - рассказал Яндиев.

Версию Яндиева Харитонов назвал "ложью до последнего слова"