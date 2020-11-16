Красиво, не смертельно, но обидно...

Испанский мотогонщик Алекс Маркес во время первой квалификации MotoGP Гран-При Валенсии вылетел из седла байка и чудом избежал серьезных травм.



Пилот "Хонды" заходя на вираж, не рассчитал траекторию и слетел с мотоцикла, сделав сальто в воздухе и ударившись спиной об асфальтовое покрытие. Двигавшийся за Маркесом пилот мог с легкостью на него наехать, но быстро среагировал и притормозил. Можно сказать, Алексу повезло дважды. Но не в гонке...

Gear is good #motogp Rider Alex Marquez up on his feet. ???? pic.twitter.com/zDq5ePag25 — HT ☮️ (@HowlingTerror) November 14, 2020

К удивлению многих зрителей, Маркес самостоятельно встал и пешком направился в боксы, избежав серьезных травм.



К слову, в прошлом году испанский мотогонщик смог чудом спасти себя и байк от падения, которое казалось неизбежным. Но удача, как известно, сопутствует смелым профессионалам, и Алекс описав какой-то немыслимый трюк, приземлился на ноги рядом с байком, и не отпуская руля, продолжил двигаться вперед, скользя рядом с мотоциклом.