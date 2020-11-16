Сальто на полной скорости: мотогонщик чудом избежал серьезных травм после падения (2 фото + 1 видео)
Красиво, не смертельно, но обидно...
Испанский мотогонщик Алекс Маркес во время первой квалификации MotoGP Гран-При Валенсии вылетел из седла байка и чудом избежал серьезных травм.
Пилот "Хонды" заходя на вираж, не рассчитал траекторию и слетел с мотоцикла, сделав сальто в воздухе и ударившись спиной об асфальтовое покрытие. Двигавшийся за Маркесом пилот мог с легкостью на него наехать, но быстро среагировал и притормозил. Можно сказать, Алексу повезло дважды. Но не в гонке...
Пилот "Хонды" заходя на вираж, не рассчитал траекторию и слетел с мотоцикла, сделав сальто в воздухе и ударившись спиной об асфальтовое покрытие. Двигавшийся за Маркесом пилот мог с легкостью на него наехать, но быстро среагировал и притормозил. Можно сказать, Алексу повезло дважды. Но не в гонке...
Gear is good #motogp Rider Alex Marquez up on his feet. ???? pic.twitter.com/zDq5ePag25— HT ☮️ (@HowlingTerror) November 14, 2020
К удивлению многих зрителей, Маркес самостоятельно встал и пешком направился в боксы, избежав серьезных травм.
К слову, в прошлом году испанский мотогонщик смог чудом спасти себя и байк от падения, которое казалось неизбежным. Но удача, как известно, сопутствует смелым профессионалам, и Алекс описав какой-то немыслимый трюк, приземлился на ноги рядом с байком, и не отпуская руля, продолжил двигаться вперед, скользя рядом с мотоциклом.
К слову, в прошлом году испанский мотогонщик смог чудом спасти себя и байк от падения, которое казалось неизбежным. Но удача, как известно, сопутствует смелым профессионалам, и Алекс описав какой-то немыслимый трюк, приземлился на ноги рядом с байком, и не отпуская руля, продолжил двигаться вперед, скользя рядом с мотоциклом.