Александр Овечкин рассказал о различиях США и России

В Америке к спортсменам тренеры относятся более лояльно - разрешают даже курить. А в России такого отродясь не было. Также хоккеист поведал, что США для него так и остались чужой страной, там он просто зарабатывает деньги.

Нападающий и капитан американского хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин в своем интервью на YouTube-канале "Сычев подкаст и Денис Казанский" рассказал о различиях между США и Россией.



Знаменитый хоккеист рассказал о сложностях, с которыми столкнулся сразу после переезда в НХЛ. В первую очередь адаптации мешало абсолютное незнание английского языка.



"Потом постепенно начинаешь учить слова, вступаешь в какие-то диалоги, понимаешь шутки. У нас же менталитеты даже по юмору совсем разные", - заметил хоккеист.

Овечкин также заметил, что всегда чувствовал, что в России его ждут и любят, а в Америке он просто зарабатывает деньги.



"А приезжал туда и понимал, что просто еду на работу, занимаю там чужое место", - пояснил Овечкин.

Спортсмен поведал также, что отношение тренеров к хоккеистам в Америке совсем другое. В США, по его словам, можешь делать все, что хочешь.



"На Олимпиаде идём с Малкиным по деревне. Только приехали, ещё толком ни с кем не виделись. Смотрим, идёт мужик с длинными волосами и дымит. Мы с Малычем думаем, что здесь происходит, тренер, что ли, какой-то. А Марков идёт спокойно, смолит: «Ну что, молодые, как дела?». Приехали, называется, на Олимпиаду. Но ему разрешали это делать. Даже тренеры и генменеджеры в НХЛ разрешали. В Америке в этом плане вообще можешь делать всё, что хочешь", - подытожил Овечкин.