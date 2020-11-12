Вратарь сборной Украины совершил курьезную ошибку и пропустил мяч

Андрей Лунин - превосходный голкипер, иначе бы его просто не взяли в мадридский "Реал". Но в матче с Польшей он все же переоценил свои способности...

Вратарь сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин в товарищеском матче с национальной сборной Польши пропустил курьезный матч.



На 41-ой минуте встречи украинский голкипер зачем-то вышел из ворот и неудачно сыграл при попытке выноса мяча за боковую линию. Но мяч подхватил Кшиштоф Пентек, который воспользовавшись случаем, нанес дальний удар по пустым воротам.

Смотри, что натворил Лунин в игре с Польшей ????



И это вратарь «Реала» ???? pic.twitter.com/TGrsnf0vqJ — Матч ТВ (@MatchTV) November 11, 2020

В итоге сборная Украины проиграла полякам со счетом 2:0. Товарищеский матч проходил на стадионе "Шленск" в Хожуве.



А что касается ошибки Лунина, то главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко сообщил, что голкипера наказывать не будут.



"Однозначно, на его перспективы это не повлияет. Ошибаются все, и я не вижу в этом проблемы. Он провел стабильную, хорошую игру. Если мы постоянно будем учитывать ошибки, то вообще лишимся перспективы в работе с футболистами", - заявил Шевченко.

Но болельщики, конечно, разочарованы игрой любимой команды