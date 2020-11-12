Вратарь сборной Украины совершил курьезную ошибку и пропустил мяч (3 фото)
Андрей Лунин - превосходный голкипер, иначе бы его просто не взяли в мадридский "Реал". Но в матче с Польшей он все же переоценил свои способности...
Вратарь сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин в товарищеском матче с национальной сборной Польши пропустил курьезный матч.
На 41-ой минуте встречи украинский голкипер зачем-то вышел из ворот и неудачно сыграл при попытке выноса мяча за боковую линию. Но мяч подхватил Кшиштоф Пентек, который воспользовавшись случаем, нанес дальний удар по пустым воротам.
На 41-ой минуте встречи украинский голкипер зачем-то вышел из ворот и неудачно сыграл при попытке выноса мяча за боковую линию. Но мяч подхватил Кшиштоф Пентек, который воспользовавшись случаем, нанес дальний удар по пустым воротам.
Смотри, что натворил Лунин в игре с Польшей ????— Матч ТВ (@MatchTV) November 11, 2020
И это вратарь «Реала» ???? pic.twitter.com/TGrsnf0vqJ
В итоге сборная Украины проиграла полякам со счетом 2:0. Товарищеский матч проходил на стадионе "Шленск" в Хожуве.
А что касается ошибки Лунина, то главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко сообщил, что голкипера наказывать не будут.
"Однозначно, на его перспективы это не повлияет. Ошибаются все, и я не вижу в этом проблемы. Он провел стабильную, хорошую игру. Если мы постоянно будем учитывать ошибки, то вообще лишимся перспективы в работе с футболистами", - заявил Шевченко.
А что касается ошибки Лунина, то главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко сообщил, что голкипера наказывать не будут.
"Однозначно, на его перспективы это не повлияет. Ошибаются все, и я не вижу в этом проблемы. Он провел стабильную, хорошую игру. Если мы постоянно будем учитывать ошибки, то вообще лишимся перспективы в работе с футболистами", - заявил Шевченко.
Но болельщики, конечно, разочарованы игрой любимой команды
Коротко о матче #ПольшаУкраина— A R T E M . R Y B A C H U K (@artem_rybachuk) November 11, 2020
Верили в то, что Украина точно забьет гол - Ярмоленко не забил даже с пенальти.
Была уверенность, что мы поляков точно победим - ошибка Лунина и первый гол.
Когда казалось, что мы сегодня точно не проиграем этот матч - пропустили второй гол. pic.twitter.com/jCplNyRwmO