Гибель бразильского мотогонщика попала на видео

Несмотря на усилия врачей спортсмена спасти не удалось. При столкновении с металлической конструкцией он получил несовместимые с жизнью травмы.

Бразильский мотогонщик Матеус Барбоза погиб во время соревнований серии "Супербайк", проходивших в Сан-Паулу.



На одном из кругов 23-летний спортсмен, выступавший за команду Kawasaki, не справился с управлением, вылетел за пределы трассы и врезался в металлическое ограждение.

На место аварии оперативно прибыли медики, но спасти гонщика не удалось. От полученных травм он скончался на месте. Сразу после аварии гонку остановили, несмотря на то, что до конца заезда оставалось всего 10 кругов.

Проводившая соревнования SuperBike Brazil выступила с заявлением, что гонка проводилась с соблюдением всех необходимых условий безопасности. И тем не менее организация пообещала помочь семье погибшего спортсмена.