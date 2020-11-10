Олег Тактаров считает бой Нурмагомедова и Гэтжи договорным

Первый чемпион UFC из России рассказал, что в договорные бои случаются гораздо чаще, чем привыкли думать люди, не видевшие закулису мира смешанный единоборств.

В своем интервью YouTube-каналу "Русский эстонец" первый российский чемпион UFC Олег Тактаров поделился мнением, что бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи был договорным. И в этом он не видит ничего странного или предосудительного.



Тактаров вспомнил о своем бое с американцем Энтоны Масиасом в рамках турнира UFC 6 в 1995 году. Через несколько лет Масиас признался, что намеренно уступил Тактарову по настоянию их общего менеджера Бадди Альбина.

"Сейчас из-за того, что последний бой (как это называется, work-fight) с одним менеджером, мне перестали писать про полуфинал с Антонио Масиасом на UFC 6. Сейчас никто не вспоминает, потому что понятно, что бой Нурмагомедова и Гэтжи был договорной. Но по мне, это нормально. Если есть возможность, вы хорошо отработали, денег заработали - еще лучше. Мне приятно, что человек болевым завершил бой или удушающим. Это такой посыл к молодежи: вот видите, человек добрый, не бил в партере, а сделал болевой, больше боритесь, меньше жестокости", - рассказал Тактаров.

Поединок между Гэтжи и Нурмагомедовым состоялся 24 октября в Абу-Даби. Российский действующий чемпион в легком весе защитил свой титул третий раз подряд и одержал 28 победу в карьере. После завершения поединка Нурмагомедов заявил о завершении карьеры, потому что после смерти отца пообещал это матери. В пресс-службе UFC дагестанского бойца назвали "королем, наследию которого не будет равных".