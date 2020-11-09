Сборная России по хоккею молодежным составом выиграла кубок Карьяла

Российская молодежь (до 20 лет) буквально разгромила взрослых и матерых игроков из Финляндии, Чехии и Швеции.

Российская сборная по хоккею молодежным составом выиграла первый этап Евротура, одержав три победы подряд. Воспитанники тренера Игоря Ларионова, возраст которых едва достиг 20 лет, одержали уверенную победу над взрослыми и опытными соперниками, завоевав Кубок Карьяла. Говорят, финны сочли оскорблением, что на соревнования приехали зеленые юноши. Но после первого же матча все скептики изумленно замолчали. Российские хоккеисты раскатали финнов со счетом 6:2.

Лучшие моменты матча с финнами

???? Упаковали в 2,5 минуты самые горячие моменты сегодняшнего матча. Смотрим и гордимся!

⠀#снамироссия pic.twitter.com/kmMqTzhdqS — Хоккей России (@russiahockey) November 5, 2020

Во втором матче Кубка Карьяла россияне встречались со шведами. И команда "Тре Крунур" после увиденного в первом туре, отнеслась к молодым соперникам без надменности, серьезно подготовившись к встрече. Борьба была напряженной. Но тяга к победе молодых российских спортсменов была сильнее: за 1,5 минуты до финальной сирены Родион Амиров перевел игру в овертайм. В дополнительное время обошлось без голов, но уже в серии буллитов свой не детский уровень продемонстрировал вратарь Ярослав Аскаров, поймав 4 шайбы. Итог: 2:1 в пользу России.

Лучшие моменты матча со сборной Швеции

Подвезли подборку лучших моментов сегодняшнего матча!



???????? VS ???????? (1:2Б)#снамироссия pic.twitter.com/zsZVYh1VcQ — Хоккей России (@russiahockey) November 7, 2020

В воскресенье, 8 ноября, состоялся третий матч. Россияне встречались с чехами. И не оставили последним не единого шанса, обыграв их "в сухую", со счетом 3:0.

С удовольствием пересматриваем и вас приглашаем! Лучшие моменты сегодняшнего матча против чехов — за две минуты ????

⠀#снамироссия pic.twitter.com/MvpMp6LQo6 — Хоккей России (@russiahockey) November 8, 2020

"Это большой успех для ребят. По качеству игры, по отдаче и таланту я очень доволен. Приятно, что ребята показали хороший хоккей. Не всегда все получалось, были ошибки, но сыграли достойно. Приятно победить, любой турнир важен. Есть масса вещей, которые мы увидели. Это только шаг к тому, чтобы команда сплотилась. Основные баталии впереди. Будем постепенно настраивать ребят на молодежный чемпионат мира. Будем с тренерами обсуждать каждого игрока и каждую позицию, думать, какие вещи усилить и подтянуть. Все ребята проявили себя сильно", - прокомментировал победу воспитанников тренер Игорь Ларионов.