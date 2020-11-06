У футболиста диагностировали тяжелое сотрясение мозга и перелом носа. А виновник отделался только желтой карточкой.

Полузащитник казанского "Рубина" Дарко Йевтич во время матча Кубка России по футболу против "СКА-Хабаровск" потерял сознание после удара в голову.



Инцидент произошел в середине первого тайма. Во время верховой борьбы за мяч нападающий "Ска-Хабаровск" Владислав Брагин неудачно столкнулся с Йевтичем в воздухе, ударив полузащитника локтем в лицо. Сначала Евтич был в сознании, но после длительной паузы, встав про помощи медиков, снова оказался на газоне, на этот раз без чувств.

Жесть в Хабаровске. Дарко Евтичу ломают нос в верховой борьбе. При осмотре врачом он теряет сознание.

Здоровья швейцарцу. pic.twitter.com/XuHfMtKwAI — Kirill Gavrilov (@kvgavrilov) November 4, 2020

Игрока быстро привели в чувства и унесли на носилках. Уже в хабаровской больнице Йевтичу диагностировали тяжелое сотрясение мозга и перелом кости носа.

Судья Павел Шадыханов показал Брагину только желтую карточку, чем возмутил даже комментаторов. Наиболее жестко высказался главный тренер "Рубина".



"Надо было только, наверное, убить, чтобы арбитр удалил. На мой взгляд, это однозначная красная карточка", - заявил тренер "Рубина" Леонид Слуцкий.

Момент с Дарко. Игрок ФК «СКА-Хабаровск» получил за удар только жёлтую карточку pic.twitter.com/ry7QE2piVX — «Рубин» Казань (@fcrk) November 4, 2020

"Рубин" произвел вынужденную замену Йевтича. Матч завершился счетом 1:0 в пользу "Рубина".