Есть две новости - хорошая и плохая. Хорошая заключается в том, что восстание машин откладывается. Плохая - искусственный интеллект не считает нас за людей!

В Шотландии во время игры команд второго дивизиона случилась курьезная ситуация - трансляцию матча доверили искусственному интеллекту, который спутал лысину бокового судьи с мячом, и все два тайма был сконцентрирован на светлой голове арбитра.



Игра между "Эр Юнайтед" и "Инвернесс" проходила 25 октября. Клубы это небогатые, и чтобы не покупать услуги дорогостоящего профессионального оператора и продюсера, один из клубов приобрел "умную" камеру, которая запрограммирована следить за мячом.

The first half in a nutshell... #ICTFC ???????? pic.twitter.com/DTfHAm10Dz — I R V I N G (@Paul_A_Irving) October 24, 2020

Но что-то пошло не так, и искусственный интеллект принял лысую голову бокового судьи за мяч. В итоге зрители вместо игры футболистов лицезрели работу бокового арбитра.



К сожалению, попытка заменить продюсера и оператора себя не оправдала. А комментатору пришлось извиняться за глупый искусственный интеллект.