Девушка так расстроилась, что не справилась со своими обязанностями, что в спешке покинула зал, где проходила пресс-конференция.

На пресс-конференции московского ЦСКА и загребского "Динамо" перед домашним матчем 2-го тура группового этапа Лиги Европы произошел необычный инцидент.



Девушка-переводчица не смогла перевести один из ответов хорватского полузащитника ЦСКА Кристиана Бистровича с русского языка на хорватский, и едва ли не в слезах покинула пресс-конференцию.



"Прошу прощения. Можно стоп? Подождите, можно остановить, пожалуйста? Возможно ли?", - спросила переводчица у директора по связям с общественностью Сергея Аксенова.

Судя по видео, перевод с русского на хорватский был не особенно нужен - Бистрович отвечал на хорошем русском языке. Об этом, собственно, и сообщил переводчице Сергей Аксенов. Но девушка так расстроилась, что не смогла найти нужного хорватского слова, что в спешке покинула зал.



"Что-то случилось с девушкой", - прокомментировал внезапный уход переводчицы директор по связам с общественностью.



Будем надеяться, что девушку не уволили, и ее переживания были необоснованны.